Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) hat ihre dynamische Geschäftsentwicklung 2017 sehr erfolgreich fortgesetzt. Aufgrund des guten Geschäftsergebnisses schlagen der Aufsichtsrat und der Vorstand der Hauptversammlung am 3. Mai 2018 eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr vor. Gemäß der Dividendenpolitik der Noratis AG wird rund die Hälfte eines Jahresüberschusses an die Aktionäre ausgeschüttet. Der Konzernumsatz nach HGB-Rechnungslegung erhöhte sich 2017 auf rund 68 Mio. Euro nach 44,6 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, stieg vor den Kosten des Börsengangs (IPO-Kosten) im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund 69 Prozent von 9,9 Mio. Euro in 2016 auf 16,7 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der IPO Kosten wurde ein EBIT von 15,2 Mio. Euro erzielt, was einem Anstieg um rund 54 Prozent zum Vorjahr entspricht. Das Vorsteuerergebnis, EBT, lag nach IPO-Kosten 2017 ...

