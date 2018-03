INDUS Holding AG: Jürgen Abromeit legt Amt als Vorstandsvorsitzender der INDUS Holding AG zum 30. Juni 2018 nieder DGAP-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Personalie INDUS Holding AG: Jürgen Abromeit legt Amt als Vorstandsvorsitzender der INDUS Holding AG zum 30. Juni 2018 nieder 23.03.2018 / 13:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung / Insider Information nach MAR Art.17 Jürgen Abromeit legt Amt als Vorstandsvorsitzender der INDUS Holding AG zum 30. Juni 2018 nieder Bergisch Gladbach, 23. März 2018 - Der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende der INDUS Holding AG teilen heute mit, dass Jürgen Abromeit seinen Vertrag als Vorsitzender des Vorstandes über den 31. Dezember 2018 hinaus nicht verlängern und sein Amt als Vorstandsvorsitzender zum 30. Juni 2018 niederlegen wird. Vorgesehen ist, Dr. Johannes Schmidt, seit 2006 Mitglied des INDUS-Vorstandes, als seinen Nachfolger zu berufen. Helmut Späth, Aufsichtsratsvorsitzender der INDUS-Gruppe: "Der Aufsichtsrat bedauert sehr, dass Jürgen Abromeit unser Angebot, seinen Vertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern, abgelehnt hat. Wir akzeptieren seine Entscheidung und danken ihm ausdrücklich für die überaus erfolgreiche, vertrauensvolle Zusammenarbeit." Für INDUS ist das Jahr 2017 bei Umsatz und Ergebnis das fünfte Rekordjahr in Folge. Jürgen Abromeit: "Es ist ein perfekter Zeitpunkt, nach zehn wunderbaren, arbeitsreichen Jahren im INDUS-Vorstand - davon sechs als Vorstandsvorsitzender - den Staffelstab zu übergeben und dann 2019 selbst etwas völlig Neues zu beginnen. Das alles in dem Wissen, dass die INDUS mit dem langjährigen Mitglied des Vorstands, Dr. Johannes Schmidt, mit Rudolf Weichert und Axel Meyer hervorragend aufgestellt ist für die nächste Entwicklungsstufe." Jürgen Abromeit wird in den nächsten Monaten bis zum Jahresende mit vollem Einsatz für einen geregelten Übergang der Geschäfte sorgen und darüber hinaus der INDUS sehr eng verbunden bleiben. Kontakt: Nina Wolf & Julia Pschribülla Unternehmenskommunikation & Investor Relations INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73 Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-66 E-Mail presse@indus.de E-Mail investor.relations@indus.de www.indus.de 23.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 Fax: +49 (0)2204 40 00-20 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667963 23.03.2018 CET/CEST

