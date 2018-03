Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Bei dem Münchener Autobauer seien Umsatz und Absatz im vergangenen Jahr weiter gewachsen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien würden im Branchenvergleich mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt, was mit Blick auf das bessere Ertragsprofil gerechtfertigt sei. Halim erhöhte angesichts der "starken Jahreszahlen" seine Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) in diesem Jahr./la/bek Datum der Analyse: 23.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0059 2018-03-23/13:04

ISIN: DE0005190003