Stuttgart - Weltweit geht das größte geldpolitische Experiment der vergangenen 50 Jahre zu Ende, so die Börse Stuttgart.So würden Marktbeobachter derzeit das allmähliche Zurückfahren der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken bewerten. First Mover sei das Geldinstitut der größten Volkswirtschaft der Welt: Die US-Notenbank (FED) setze unter ihrem neuen Chef Jerome Powell die Strategie moderater Zinsanhebungen seiner Vorgängerin Janet Yellen fort. In der ersten Sitzung unter Powell habe die FED nun den Leitzins um 0,25 Punkte auf einen Zielkorridor zwischen 1,50 und 1,75 erhöht.

