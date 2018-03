Stuttgart - Über seine Finanztochter Grenke Finance PLC macht der GRENKE-Konzern ab heute eine 200 Mio. Euro Anleihe handelbar (ISIN XS1799162588/ WKN A19YH2), so die Börse Stuttgart.Diese werde mit 1,000 Prozent p.a. verzinst und laufe bis zum 05.04.2023. Das Papier sei zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal handelbar und werde von der Ratingagentur Standard & Poor's mit BBB+ bewertet. Auch die GRENKE-Gruppe sei im Finanzbereich aktiv: Sie sei ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen biete dem Kunden eine Komplettangebot - alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Dabei stünden dem im Jahr 1978 in Baden-Baden geründeten Unternehmen die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern im Mittelpunkt. Mit seinen über 1.300 Mitarbeitern sei GRENKE in 31 Ländern weltweit aktiv. (Ausgabe 11 vom 23.03.2018) (23.03.2018/alc/n/a)

