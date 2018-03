New York - Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und damit an die starken Gewinne auf Wochensicht angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 69,08 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 64,57 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den aktuellen Anstieg mit der Sorge der Anleger vor einem schärferen Vorgehen der USA gegen das wichtige Förderland und Opec-Mitglied Iran. Allerdings hat sich der Auftrieb bei den Ölpreisen im Vormittagshandel ...

