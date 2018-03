ElringKlinger schafft Vorstandsressort für Elektromobilität - Reiner Drews zum Produktionsvorstand berufen DGAP-Ad-hoc: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Personalie ElringKlinger schafft Vorstandsressort für Elektromobilität - Reiner Drews zum Produktionsvorstand berufen 23.03.2018 / 13:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ElringKlinger schafft Vorstandsressort für Elektromobilität - Reiner Drews zum Produktionsvorstand berufen Dettingen/Erms (Deutschland), 23. März 2018 +++ ElringKlinger konzentriert sich immer stärker auf Elektromobilität und führt hierfür nun ein eigenständiges Vorstandsressort unter Leitung von Theo Becker ein. Reiner Drews wird ab 1. April 2018 zum Produktionsvorstand berufen. Des Weiteren wurde der Vertrag von Finanzvorstand Thomas Jessulat verlängert. Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG hat in seiner Sitzung am 23. März 2018 beschlossen, ein viertes Vorstandsressort zu schaffen. Die Verantwortung übernimmt Theo Becker, bisheriger Produktionsvorstand der ElringKlinger-Gruppe. Herr Becker wird sich verstärkt um die Bereiche "Batterietechnologie" und "Brennstoffzellentechnologie" sowie um die Integration der hofer-Gruppe kümmern. Er hat diese Bereiche bereits im Vorstand verantwortet. Mit der Schaffung des neuen Vorstandsressorts für Elektromobilität wird die Wichtigkeit dieses Bereichs für ElringKlinger in der Zukunft betont. Reiner Drews (48), der bereits seit 1. September 2006 bei ElringKlinger ist, verantwortet aktuell die Geschäftsbereiche "Spezialdichtungen" und "Zylinderkopfdichtungen". Herr Drews wird ab 1. April 2018 die Verantwortung für die produzierenden Geschäftsbereiche, die deutschen Werke und den Bereich Qualitätssicherung im Vorstand von Herrn Becker übernehmen. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Drews einen ausgewiesenen Produktionsexperten aus den eigenen Reihen zum Produktionsvorstand weiterentwickeln konnten. Aufgrund der erreichten Größe von ElringKlinger ist es notwendig, dass sich Herr Becker voll und ganz auf die neuen Geschäftsfelder konzentriert. Gerade im Bereich neuer Antriebstechnologien ergeben sich für ElringKlinger enorme Chancen in der Zukunft", so Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat ferner den Vertrag von Thomas Jessulat (48), Finanzvorstand von ElringKlinger, ab dem 1. Januar 2019 um fünf Jahre und damit bis 31. Dezember 2023 verlängert. Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG Dr. Jens Winter Investor Relations / Corporate PR Max-Eyth-Straße 2 D-72581 Dettingen/Erms Fon: +49 7123 724-88335 Fax: +49 7123 724-85 8335 E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG Als Automobilzulieferer ist ElringKlinger ein verlässlicher Partner für die Hersteller, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Ob optimierter Verbrennungsmotor, leistungsfähiger Hybridmotor oder umweltfreundliche Batterie- und Brennstoffzellentechnologie - ElringKlinger bietet für alle Antriebsarten innovative Lösungen. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich entweder bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert oder bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Für die immer komplexeren Verbrennungsmotoren entwickelt der Konzern sein Leistungsspektrum rund um Dichtungen kontinuierlich weiter, um stets den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Thermische und akustische Abschirmtechnik sowie Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Motoren im stationären und mobilen Sektor runden das Angebot ab. Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 9.300 Menschen an 45 Standorten weltweit. 23.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße 2 72581 Dettingen/Erms Deutschland Telefon: 071 23 / 724-0 Fax: 071 23 / 724-9006 E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Internet: www.elringklinger.de ISIN: DE0007856023 WKN: 785602 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668117 23.03.2018 CET/CEST

