Liebe Leser,

die Baumot Group hat in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Die Aktie bescherte Investoren Gewinne von mehr als 100 % - und machte sich dann wieder auf den Weg nach unten. Nun hat der Wert noch immer die Chance, ein schnelles Comeback zu schaffen. Am Mittwoch schien es noch so, als könnte ein Boden gefunden worden sein, doch am Donnerstag ging es im Zuge eines überaus schwachen Gesamtmarktes wieder nach unten. Nun kommt es auf die nächsten Tage an. Gelingt die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...