Liebe Leser,

die Norsk Hydro Aktie hat in den vergangenen vier Wochen deutlich Federn lassen müssen. Ein Verlust von ca. 19 % steht in diesem Zeitraum zu Buche. Es ist klar, dass die auferlegten US-Tarife auf Importe von Aluminium deutlich auf die Stimmung der Anleger drücken. Hinzu kommt ein negativer Währungseffekt. Die norwegische Krone hat gegen den US-Dollar seit Beginn des Jahres um fast 6 % aufgewertet, was im Umkehrschluss weniger Ertrag in NOK bedeutet. Auch die prognostizierten ... (David Iusow)

