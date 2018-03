Am Donnerstag erwischte es die Commerzbank, am Freitag die Deutsche Bank: Investoren wenden sich ab. Daran ist nicht nur der Zollstreit mit den USA schuld.

Es sind keine guten Tage für die beiden größten deutschen Banken: Trotz des Börsengangs ihrer Fondstochter DWS ist die Aktie der Deutschen Bank am Freitag um bis zu fünf Prozent abgerutscht. Zwischenzeitlich kostete sie nur noch 11,04 Euro. Es ist der tiefste Stand seit der Vertrauenskrise im Herbst 2016.

In den Abwärtssog gerieten auch Titel der Commerzbank. Sie verloren zwischenzeitlich mehr als zwei Prozent und notierten zuletzt bei ebenfalls gut elf Euro, nachdem sie am Donnerstag sogar sechs Prozent eingebüßt hatten.

Die Aktien der Deutschen Bank waren Schlusslicht im Dax, der zwischenzeitlich gut zwei Prozent nachgab und unter die Marke von 12.000 Punkten rutschte.

Dabei steht das Geschäftsmodell der Deutschen Bank zusehends in der Kritik. Finanzvorstand James von Moltke hatte am Mittwoch vor Belastungen im Investmentbanking im ersten Quartal gewarnt.

Die Zweifel der Investoren über die Strategie der Deutschen Bank sind groß, was sich auch darin zeigte, dass der Aktienkurs am Freitag den dritten Tag in Folge deutlich sinkt. Seit Jahresbeginn ist er um rund 30 Prozent gefallen.

Vorstandschef ...

