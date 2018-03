Liebe Trader,

Übergeordnet ist die Aktie der Deutschen Telekom Anfang und Ende 2015 an einem Widerstand von 17,50 Euro abgeprallt, bis der Kursverlauf in eine seitwärts geneigte Konsolidierungsphase übergegangen ist. Nach einem Fehlausbruch Mitte letzten Jahres über dieses Niveau folgte eine Korrekturbewegung und lies das Wertpapier wieder auf die untere Handelsspanne um 13,38 Euro zurückfallen. Diese wurde zu Beginn dieses Jahres jedoch nach unten verlassen und stellt somit streng genommen ein Verkaufssignal dar. Großer Abgabedruck hat sich bisher aber noch nicht eingestellt - die Telekom-Aktie tendiert seit gut sieben Wochen zunächst seitwärts. Aktuellen Medien-Berichten zufolge ist die Deutsche Telekom derzeit im Tarifkonflikt und tausende Arbeitnehmer sind derzeit am Streiken. Zahlen und Medien deuten aber auf einen weiteren Fall der Aktie hin!

Short-Chance:

Mit Blick auf die derzeitige Lage des Kursverlaufs und der Medien, kann man Kursziele bei den Tiefs aus November 2014 ausmachen, welche einem Wert von grob 11,00 Euro entsprechen. Dieses Szenario tritt aber wahrscheinlich erst bei einem Bruch der Unterstützung von 12,71 Euro ein! Weitere Ziele lassen sich bei grob 10,00 Euro ableiten. Eine Verlustbegrenzung ist dann aber noch oberhalb 13,55 Euro anzusetzen. Sollte die Deutsche Telekom-Aktie über dieses Niveau hinauswachsen, können Investoren hingegen mit Kursgewinnen sogar bis auf 14,00 Euro rechnen. Größere Kaufsignale dürften jedoch erst bei einem nachhaltigen Ausbruch aus dem bestehenden Abwärtstrendkanal entstehen.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 12,70 Euro

Kursziel: 11,00 Euro

Stop: > 13,55 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,85 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Telekom AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeit-punkt der Erstellung der Analyse 12,95 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

