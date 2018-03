Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Societe Generale auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Nach einem unterdurchschnittlichen Jahr 2017 werde der Anlagehintergrund attraktiver, schrieb Analystin Azzurra Guelfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinne erholten sich und das Konjunkturumfeld sei vorteilhaft. Zudem bemühe sich die Bank, die Offenlegung in viel diskutierten Bereichen wie dem Investmentbanking zu verbessern, was das Vertrauen der Anleger stärken sollten./mis/ajx Datum der Analyse: 23.03.2018

ISIN: FR0000130809