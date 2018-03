Bonn - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) bewertet das Angebot der Arbeitgeber in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) als nicht akzeptabel, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...