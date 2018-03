Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-23 / 14:14 *Leipzig/Essen - Die Leipziger publity AG hat in der Karstadt-Zentrale in Essen einen weiteren Mietvertrag über 30 Jahre mit der Polizei Essen erfolgreich abgeschlossen.* Nachdem die publity AG bereits während des Ankaufsprozesses im Juni 2016 mit der Karstadt Warenhaus GmbH einen Nachnutzungsvertrag über insgesamt ca. 30.000 Quadratmeter Mietfläche für 12 Jahre erfolgreich abschließen konnte, kann nun ein weiterer langfristiger Vermietungserfolg über 30 Jahre mit dem Polizeipräsidium Essen verzeichnet werden. Das Polizeipräsidium hat einen Mietvertrag über eine Fläche von ca. 26.800 Quadratmeter und insgesamt 890 Stellplätze im Parkhaus über die nächsten 30 Jahre bis 2050 abgeschlossen. Für die Polizei Essen werden voraussichtlich bis zur ersten Jahreshälfte in 2020 neben Neubauten mit integrierter Waschstraße und Kfz Werkstatt auch verschiedenste Umbauten im Objekt fertiggestellt. Das Büro- und Verwaltungsobjekt verfügt über knapp 109.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und bietet erhebliches Potenzial für eine mögliche Quartiersentwicklung im gefragten Stadtteil Bredeney. Das nunmehr 561. Objekt der publity AG, erbaut im Jahr 1969/1975 ist in der Zwischenzeit mehrmals modernisiert worden und entstand auf einem knapp 108.000 Quadratmeter großem Grundstück. Das Objekt besteht aus 4 Gebäudeteilen, einem offenen Parkhaus sowie einem eingeschossigen Garagengebäude mit 1.780 Stellplätzen. Durch die günstige Lage an der B52, die das Rheinland mit dem Ruhrgebiet verbindet, ist das Objekt ideal an den Nah- und Fernverkehr des Ruhrgebiets angeschlossen. Der Standort Essen ist zudem Zentrum der drittstärksten Metropolregion Europas. Der erstklassige Standort im Essener Süden bietet über die aktuelle Nutzung hinaus großes Potenzial für eine hochwertige Quartiersentwicklung. Das Architektenbüro Koschany + Zimmer Architekten KZA aus Essen hat den Vermietungsprozess und den Ausbau betreut und erfolgreich begleitet. "Getreu unserem manage-to-core-Ansatz konnten wir bei dem Objekt Karstadt in Essen sowohl den Vermietungsstand von 48 % auf 83 % steigern, als auch die WALT von 0,8 Jahre auf 23,7 Jahre erhöhen und die Immobilie somit weiter aufwerten", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations:* edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-03-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 667957 2018-03-23

