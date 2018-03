Schon am vergangenen Mittwoch veröffentlichte B2Gold seine Zahlen für das Q4 sowie das Gesamtjahr. Da der Goldproduzent einer unserer Top-Picks 2018 ist, wollen wir uns damit näher beschäftigen. 2017 war ein Rekordjahr in punkto Goldproduktion. So stieß B2Gold insgesamt 630.565 Goldunzen aus. Die All-In Produktionskosten lagen bei 860 US-Dollar je Unze und somit deutlich unter der eigenen Guidance von 940 bis 970 US-Dollar. Der Hauptgrund hierfür war vor allem die neue Flaggschiffmine Fekola. Die Mine nahm bereits im November, einen Monat vor Zeitplan, die kommerzielle Produktion auf und steuerte insgesamt 111.450 Unzen Gold bei. Die All-In Produktionskosten liegen in Mali bei extrem günstigen 419 US-Dollar. In Summe erzielte B2Gold 2017 einen Nettoerlös von 73 Mio. US-Dollar. Die Cashposition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...