Wer sich im vergangenen Herbst ein paar Stücke von Biofrontera (6,83 Euro; DE0006046113) gesichert hatte, sitzt nun auf Buchgewinnen von mehr als 100 Prozent. Und dennoch bietet der Titel weiterhin großes Potenzial. Denn zum einen kann man die Aktie nun auch an der Nasdaq kaufen, wo die Bewertungen für Biotech-Aktien schon traditionell deutlich höher sind als in Europa. Das allein sollte aber Anleger nicht euphorisieren. Denn auch dort wird mit harten Bandagen gekämpft. Eine höhere Bewertung muss man sich in den USA erst einmal verdienen.

Wie wird Ameluz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...