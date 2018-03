Der Autozulieferer ElringKlinger bündelt alle seine Aktivitäten in Sachen Elektromobilität in einem eigenen Vorstandsressort. Auf den neu geschaffenen Posten wechselt der bisherige Produktionsvorstand Theo Becker, wie ElringKlinger am Freitag mitteilte. Er soll sich dort um die Geschäftsbereiche Batterietechnologie und Brennstoffzellentechnologie kümmern, die bisher schon zu seinem Verantwortungsbereich gehörten und nun dort herausgelöst werden. Neuer Produktionsvorstand wird Reiner Drews, der im Unternehmen bisher für die Bereiche Spezialdichtungen und Zylinderkopfdichtungen verantwortlich war.

ElringKlinger richtet sich derzeit verstärkt auf das Geschäft mit der Elektromobilität aus. Aus der Abgasnachbehandlung ist das Unternehmen mit dem Verkauf einer Tochter dafür bereits ausgestiegen./eni/DP/jha

