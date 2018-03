Liebe Trader,

Übergeordnet verfolgte die Aktie der Deutschen Post seit Mitte 2016 einen Aufwärtstrend, welcher den Kurs gegen Ende Dezember letzten Jahres auf ein neues Allzeithoch bei 41,36 Euro aufwärts gedrückt hat. Der Aufwärtstrend wurde Anfang dieses Jahres unterschritten und die seitdem herrschende Abwärtsbewegung ließ den Wert auf die Unterstützung um 35,57 Euro zurückfallen. Dort konnte er sich zunächst fangen und schwenkte in eine Seitwärtsbewegung zwischen 35,57 Euro und 37,76 Euro über. Gestern notierte die Aktie ein zweites Mal an der Unterstützung von 35,57 Euro, hat diese aber per Tagesschlusskurs zur Unterseite unterschritten. Durch einen Fall unter den Support wurde nun aber ein Folgeverkaufssignal aktiviert!

Short-Chance:

Das Wertpapier der Deutschen Post könnte in den nächsten Wochen auf die Jahreshochs aus 2015 bei 31,18 Euro zurückfallen. Diese Annahme harmoniert insgesamt sehr gut mit einer dreiwelligen Korrekturbewegung seit den Jahreshochs von 41,36 Euro. Die Verlustbegrenzung sollte aber noch knapp über dem Niveau von 35,57 Euro angesetzt werden. Darüber sollte das Verkaufssignal hingegen deaktiviert werden und sogar eine weitere Erholungsbewegung in Richtung 37,79 Euro erlauben. Aber erst darüber würden größere Kaufsignale entstehen. Dennoch berichten aktuelle Medien von einer Lohnkürzung, womit die Deutsche Post damit einen Aufstand der Briefträger riskiert. Das könnte sich noch durchaus negativ auf den Konzern und die Aktie auswirken.

________________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 34,85 Euro

Kursziel: 31,18 Euro

Stop: 36,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,15 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:



Deutsche Post AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeit-punkt der Erstellung der Analyse 34,97 Euro; 14:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

