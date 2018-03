Nasdaq-100 - Unter Druck

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

infolge des Fed-Zinsentscheids bekamen die US Indizes am Mittwoch und gerade auch am Donnerstag keinen Fuß mehr auf den Boden. Der Nasdaq-100 Index unterschritt gestern die wichtige Kreuzunterstützung um 6.800 Punkte und nähert sich einer weiteren markanten Marke im Tageschart an.

Es geht um das bisherige Monatstief bei 6.645 Punkten. Solange diese Marke hält, bestehen zumindest kurzfristig Möglichkeiten, eine technische Erholung einzuleiten. Dabei dient die Abrisskante bei 6.800 Punkten allerdings als massiver Widerstand. Erst darüber wären erste prozyklische Signale auszumachen. Deutlich freundlicher zu werten wäre sogar erst ein Anstieg über das Mittwochshoch bei 6.930 Punkten.

Rauscht der Nasdaq-100 Index dagegen unter 6.645 Punkte, würde sich die technisch sowieso schon brenzlige Situation noch einmal verschärfen. Als Hilfsunterstützung dient das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 6.555 Punkten. Grundsätzlich sind in einem solchen Szenario aber auch noch deutlich tiefere Kurse um 6.400 Punkte denkbar.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.11.2017 - 23.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 23.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

