NEW YORK (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Pfizer hat mit einem Mittel zur Raucherentwöhnung bei Jugendlichen einen Rückschlag erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, habe Chantix die Ziele in einer Studie nicht erreicht. Bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren wurde die Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels untersucht. Im Vergleich zu einem Placebo habe das Mittel, das in den USA unter dem Markennamen Chantix vermarktet wird, nicht den primären Endpunkt erreicht.

In Europa und anderen Ländern wird der Wirkstoff unter dem Namen Champix vermarktet. In den USA wurde Chantix 2006 von der US-Gesundheitsbehörde für Erwachsene zugelassen.

March 23, 2018 09:58 ET (13:58 GMT)

