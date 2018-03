Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Analyst Wamsi Mohan rechnet nach Gesprächen mit Apple-Zulieferern mit drei neuen Modellen des iPhone-Herstellers in diesem Herbst. Die Zulieferer trauten einem neuen Modell mit LCD-Monitor großen Erfolg zu, seien aber vorsichtig mit Blick auf das OLED-Modell, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem arbeite Apple wohl an einem faltbaren Telefon, dass 2020 eingeführt werden könnte./mis/ajx Datum der Analyse: 23.03.2018

