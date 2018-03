von Martin Reim, Euro am Sonntag Die Deutschlandsparte des Versicherers Allianz will ihr Engagement in Immobilien massiv ausbauen. "Derzeit liegt der Anteil an unseren gesamten Investments bei knapp sechs Prozent. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im Laufe mehrerer Jahre hier in einen zweistelligen Prozentbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...