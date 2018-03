Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von AB Inbev angesichts der Zusammenlegung der russischen und ukrainischen Aktivitäten mit denen der türkischen Anadolu Efes auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Beide Unternehmen seien auf diesen Märkten große Anbieter, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach Abschluss des Deals wäre der vereinigte belgisch-türkische Bierbrauer der zweitgrößte in Russland nach der dänischen Carlsberg./bek/ajx Datum der Analyse: 23.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0086 2018-03-23/15:52

ISIN: BE0974293251