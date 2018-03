Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach der Absage an eine Übernahme von Aktivitäten von Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Pence belassen. Das dürfte die Investoren beruhigen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn sie seien mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Dividende des Pharmakonzerns von 80 Pence je Aktie nervös gewesen./bek/ajx Datum der Analyse: 23.03.2018

ISIN: GB0009252882