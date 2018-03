Liebe Leser,

das hat aufhorchen lassen: Laut Stimmrechtsmitteilung von ADVA (vollständiger Name: "ADVA Optical Networking SE") hat diesen Monat der Aktionär "Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd." mit Sitz auf den Kaimaninseln die Beteiligung an ADVA deutlich erhöht. Und zwar stieg demnach der Anteil der Stimmrechte dieses Aktionärs von 5,16% auf 10,01%. Gewiss, die Performance der Aktie sieht auf 12-Monats-Sicht katastrophal aus, denn für diesen Zeitraum steht ein Minus von derzeit ... (Peter Niedermeyer)

