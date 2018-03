FMW-Redaktion

Mit 32,50 Euro wurde die DWS-Aktie an Erstzeichner verkauft. Heute in den ersten Börsentag startete die Aktie nur 5 Cents höher mit 32,55 Euro. Die Zeichnungsspanne lag zuletzt bei 32-33 Euro, nachdem sie vorher noch bei 30-36 Euro gelegen hatte. Im Tagestief lag sie heute bei 32,27 Euro. Sie rutschte also unter ihren Ausgabepreis. Die Aktie wird im "Prime Standard" der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Aktuell notiert die DWS-Aktie wieder bei 32,55 Euro, und damit nicht am Tageshoch von 32,85 Euro.

Dreifach überzeichnet?

Insgesamt ist das ein lauer bis schwacher Börsenstart für die DWS-Aktie. Selbst nach Absenken der Zeichnungsspanne schaffte man es nur einen Mittelkurs zwischen 32 und 33 Euro zu finden. Hat die Deutsche Bank mit all ihren dazu genommenen Konsortialbanken nicht genug Kaufwillige auftreiben können, damit der Maximalpreis erzielt wird? Offensichtlich nicht. Das ist schwach.

Der Börsengang der DWS-Aktie ist der größte deutsche Börsengang seit langer Zeit mit einem Emissionsvolumen von 1,4 Milliarden Euro, welches direkt an die verkaufende Mutter Deutsche Bank fließt - erhofft hatte man sich mal 2 Milliarden Euro Verkaufserlös. Der Gesamtwert der Firma DWS liegt damit bei 6,5 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank verkaufte nur 22,25% ihrer Anteile an DWS, und verzichtete darauf insgesamt 25% an die Börse zu bringen. Angeblich soll die Emission dreifach überzeichnet gewesen und die Nachfrage gerade von ...

