Die Börsen stecken fest. Und zwar im Fahrwasser eines Donald Trump, der ganz offensichtlich dringend mit dem Kopf durch die Wand will. Im Visier des US-Präsidenten ist derzeit vor allem China. Strafzölle in Milliardenhöhe hat er angekündigt.Können sich nicht alle wieder lieb haben?Selbst wenn am Ende alles gut ausgeht, das ganze Gerede über Handelskriege schlägt den Aktionären logischerweise auf den Magen. wikifolio-Trader Carsten Schorn aka Abbakus formuliert es wie folgt: "Dass Trump einen Rückzieher macht und sich alle wieder lieb haben, kann ich mir vorstellen, dennoch ist der Markt durch dieses Vorgehen mit der Brechstange angeschlagen." Und zwar gilt dies mittlerweile für beide Seiten des Atlantiks.Der Dax, das kennen Börsen-Interessierte ja schon, kommt schon länger nicht vom Fleck. Seit Jahresbeginn liegt er über sieben Prozent im Minus. Heute fiel er unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Doch auch die relative Stärke des Dow Jones beispielsweise hat nachgelassen. Auf Monatssicht liegt die US-Benchmark gut fünf Prozent unter Wasser. ...

