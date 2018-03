Nach einem kräftigen Anstieg von Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr will das Karrierenetzwerk Xing auch 2018 stark wachsen. So stellte das Unternehmen erneut ein Umsatzplus im zweistelligen Prozentbereich in Aussicht, wie Xing am Freitag in seinem Geschäftsbericht mitteilte. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) erwartet der Konzern eine "deutliche Steigerung".

Xing hatte 2017 dank zwei Millionen Neumitgliedern die Umsätze um 26 Prozent auf knapp 188 Millionen Euro erhöht. Das bereinigte Ebitda war um 22 Prozent auf rund 58 Millionen gestiegen./nas/fba

ISIN DE000XNG8888

AXC0273 2018-03-23/17:34