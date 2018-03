Liebe Leser,

Jinko Solar meldete diese Woche, das bisher größte Photovoltaik-Projekt in der Ägäis fertiggestellt zu haben. Dies sei in Kooperation mit "Asunim Turkey" geschehen, laut Jinko Solar einem Projektentwickler im Bereich der Photovoltaik und eine der führenden EPC-Gesellschaften in der Türkei (EPC steht dabei für "Engineering-Procurement-Construction"). Es soll da um zwei Anlagen gehen, die eine mit 19,7 MW und die andere mit 20,6 MW - zusammen geht es also um ein Volumen von ... (Peter Niedermeyer)

