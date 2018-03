Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta037/23.03.2018/20:25) - Die Investunity AG, Heidelberg, hat ihr Geschäftsjahr 2017 (01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) mit einem voraussichtlichen Ergebnis vor Steuern nach HGB in Höhe von 150 bis 180 TEuro abgeschlossen. Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 23. März 2018 vorgenommenen vorläufigen Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden und den im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erzielten Erlösen und Aufwendungen.



Der Vorstand der Gesellschaft erwägt, ihren Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung eine Erhöhung des Grundkapitals 1:2 mit Bezugsrechten für die Aktionäre vorzuschlagen, um den finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft zu erhöhen.



