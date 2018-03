SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der US-amerikanische Online-Speicheranbieter Dropbox Inc. ist neben dem Messenger Snap einer der größten IPOs in den USA seit dem letzten Jahr. Die Presspanne für den Börsengang von Dropbox Inc. wurde im Vorfeld auf 16 bis 18 US-Dollar festgelegt und dann auf 18 bis 20 US-Dollar...

