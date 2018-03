FRANKFURT (Dow Jones)--Eine neuerliche Ausverkaufswelle im späten Handel an der Wall Street hat am Freitag auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Geschäft mit nach unten gerissen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten gab es nicht.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.00 Uhr 17.35 Uhr 11.793 11.886 -0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 23, 2018 16:28 ET (20:28 GMT)

