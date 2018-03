Hinter dem Blog liegen zwei reale Konten, über die in Cryptos investiert wird. Offen und transparent für jedermann. An einem Tag wie heute, an dem eigentlich bei den Coins in Sachen Preisveränderung nichts passiert ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um den Blog mit seinem Investitions-Plan bei Ihnen zu positionieren. Wie, nichts passiert? Wird der eine oder andere sich erstaunt bei dieser Einleitung fragen. Verständlich, wenn jemand z.B. in Bitcoin ordentlich investiert ist, wird er bei dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...