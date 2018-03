Der Handelsstreit dominiert weiter die Märkte. Der Dow fällt auf den tiefsten Stand seit November.

Die US-Börsen leiden weiter unter Donald Trumps Handelskrieg, der wie ein Damokles-Schwert über den New Yorker Börsen hing. US-Präsident will chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen. Die Regierung in Peking bereitet ihrerseits Zusatz-Abgaben auf US-Produkte vor. "Wenn es einen Handelskrieg gibt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, wer würde sich nicht um die Folgen für die Weltwirtschaft sorgen?", sagte Stratege Norihiro Fujito vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Der Dow Jones schloss 1,8 Prozent tiefer mit 23.533 Punkten - dem tiefsten Schluss-Stand seit November. Der breiter gefasste S&P-500 sank 2,1 Prozent auf 2588 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich ...

