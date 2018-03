Berlin/Saarbrücken (ots) - Nach dem Aufschub von Strafzöllen sieht der Regierungskoordinator der transatlantischen Beziehungen, Jürgen Hardt (CDU), gute Chancen für eine dauerhafte Beilegung des Handelsstreits zwischen Europa und den USA. Es gebe "Anzeichen dafür, dass das Weiße Haus auf gemeinsame Aktionen im Interesse eines fairen Welthandels setzen könnte. Diese Chance muss die EU nutzen.", sagte Hardt der "Saarbrücker Zeitung" (Samstags-Ausgabe).



"Europa ist die einzige Wirtschaftsmacht auf der Welt, die den USA ebenbürtig ist. Das weiß der US-Präsident", so Hardt. Washington habe sich nicht nur zu einem Aufschub der Handelsschranken bereit erklärt, sondern auch zu Gesprächen, in denen beide Seiten ihre jeweiligen Vorschläge für Verbesserungen der Handelsbeziehungen auf den Tisch legen würden. "Das ist durchaus ein Sieg der Vernunft", meinte der CDU-Politiker.



