Huppa, so schnell kann's gehen: Der Börsenstar RIB Software (WKN:A0Z2XN) war am Freitag (23.03.) einer der ganz großen Tagesverlierer. Rund 20 % ging es nach unten. Das Management hatte die Anleger mit einer schwer verständlichen Strategieanpassung samt Anteilsverwässerung überrascht.

Das ist im Detail passiert

Seit Sommer 2016 erfreut RIB Software ihre Aktionäre mit immer neuen Kurssprüngen. Von damals einstelligen Niveaus ging es in kurzer Zeit über die Marke von 30 Euro hinaus. Noch vor wenigen Tagen schien die Welt in Ordnung zu sein. Ende Februar wurde eine strategische Allianz mit Microsoft (WKN:870747) vereinbart, um eine branchenspezifische Cloud-Plattform für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...