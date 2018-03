Lindt & Sprüngli: Die turbulenten Zeiten sind vorbei

Für Lindt & Sprüngli (WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767) befindet sich das wichtige Ostergeschäft mit den berühmten Schokohasen auf der Zielgeraden. Doch auch nach Ostern sollten die Schweizer und ihre Aktionäre eine gute Zeit haben.

Unter anderem, weil sich das lange Zeit schwächelnde US-Geschäft erholen dürfte. Dieser Ansicht ist man bei den Analysten bei Vontobel. Auch wenn es im F&B-Sektor ("food and beverage") häufig heißen würde, das Schokoladengeschäft in den USA sei so gut wie tot, besonders seitdem Nestlé (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) mitgeteilt hat, sich von seiner US-Süßwarensparte trennen zu wollen, glauben die Analysten bei Vontobel, dass Premium-Schokoladenprodukte in den USA durchaus eine Zukunft haben.

