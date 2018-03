Die Bundeskanzlerin will sich daran messen lassen, ob sie in den nächsten drei Jahren den "Zusammenhalt" in Deutschland und Europa stärkt. Was meint sie bloß damit?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist aufgefallen, "dass sich in unserem Land ganz offenkundig etwas verändert" hat. Die Debatte um die Flüchtlingspolitik habe "unser Land bis heute gespalten und polarisiert", sagte sie vor ein paar Tagen im Bundestag - weshalb sie sich zum Abschluss ihrer vierten Amtszeit 2021 daran messen lassen wolle, ob sie den "Zusammenhalt" gestärkt haben werde. Ein überraschendes Ziel. Als sei nicht ausgerechnet sie es gewesen, die seit zwölf Jahren sehr verantwortlich ist für die Erosion dieses Zusammenhalts.

Merkel hat die Normaldeutschen zunächst druckbeatmet mit Deregulierungseifer und Reformpathos, mit Gürtel-enger-schnallen- und Leistung-muss-sich-wieder-lohnen-Rhetorik unter Mindestlohnniveau. Sie hat sodann die bankwirtschaftlichen Verluste reich boniversorgter "Masters of the Universe" sozialisiert und eine dutzendfach illegal operierende Deutsche Bank vor dem Untergang bewahrt, ist schließlich kriselnden Staaten in Südeuropa strengmütterlich zu Hilfe geeilt - und hat zuletzt mehr als eine Million Flüchtlinge und Zuwanderer unter Ausschaltung aller üblichen Grenzformalitäten durchgewunken. Das alles hat den "Zusammenhalt" in Deutschland und Europa eher nicht gestärkt. Sondern die Vorbehalte vieler Bürger gegen "die Politik" standardisiert, nationalisiert - verhässlicht.

Was also hat Merkel nun vor? Offenbar nichts. Ihre Regierungserklärung lässt jedenfalls keinen Kursschwenk erkennen. Und schon gar keinen programmatischen Willen. An die Adresse von Innenminister Horst Seehofer und seiner CSU, die ihre schlimm zündelnde Anti-Islam-Kampagne diese Woche in den asozialen Netzwerken mit Burka-Bildern verunsachlichte, sagte Merkel: "Es ist völlig klar, dass die historische Prägung unseres Landes eine christlich-jüdische ist." Dennoch sei auch der Islam inzwischen ein Teil Deutschlands geworden. Mehr gibt es zu diesem Thema tatsächlich nicht zu sagen. Dass der Islam zu Deutschland gehört, ist historischer Kolossalblödsinn und eine gegenwartspolitische Elementar-Tatsache.

Doch was sie politisch mit diesem Befund anfängt, lässt Merkel nicht durchblicken. Stattdessen sagt sie lapidar: "Ich weiß, dass viele Menschen damit ein Problem haben." Und? Wenn es Merkel darum ginge, den "Zusammenhalt" der Deutschen zu stärken, müsste sie das Problem problematisieren, dass jede Nation zwischen Bürgern und Menschen unterscheidet - und ihre fluide Identität nicht nur aus Weltoffenheit und kultureller Anteilnahme gewinnt, sondern auch aus engeren, traditionellen Beständen, aus Sprache - und aus Abgrenzung.

Eine Million Zuwanderer aus Afghanistan, Syrien, Irak, Marokko verlangen dem Land nicht nur eine größere Integrationsleistung ab als eine Million Briten, Spanier, Italiener und Polen es täten. Sondern sie können auch schlicht dadurch zum Problem werden, dass sich niemand für ihre Religion und Kultur interessiert. Das Problem ist also nicht, dass die Deutschen "ein Problem" mit dem Islam hätten, sondern im Gegenteil: dass sie "kein Problem" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...