Petrobras läuft wie geölt, K+S mit Licht am Stollenende und mehr drin bei Smurfit Kappa. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp: Petrobas - Schulden runter, Produktion rauf

Seit elf Quartalen erzielt der brasilianische Ölkonzern Petrobras wieder positive freie Mittelzuflüsse, im Gesamtjahr 2017 umgerechnet rund 14 Milliarden Dollar. Zusammen mit Verkäufen von Vermögenswerten baute der von einem gewaltigen Korruptionsskandal geschüttelte Staatskonzern so die Nettoverschuldung von einst 100 Milliarden auf zuletzt 85 Milliarden Dollar ab. Das entspricht dem gut dreifachen Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abwertungen auf immaterielles Vermögen (Ebitda). 2015 lag dieser Faktor noch bedenklich hoch bei über fünf.

Unter dem Strich stand 2017 noch ein Verlust von 140 Millionen Dollar. Grund waren Vergleichszahlungen in den USA wegen des Schmiergeldskandals. Ohne diese Belastungen hätte Petrobras netto vier Milliarden Dollar verdient. Mit dem Vergleich sollten alle US-Klagen im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre beigelegt sein. Anleger können sich jetzt wieder auf die wirtschaftlichen Perspektiven konzentrieren. Der Schuldenabbau lässt dem Konzern wieder Luft für Investitionen. Bis 2022 wollen die Brasilianer 75 Milliarden Dollar investieren, 80 Prozent davon in die Erschließung neuer und in die Ausbeute bestehender Ölfelder.

Die tägliche Fördermenge von Öl und Gas soll bis dahin von aktuell 2,7 auf 3,5 Millionen Barrel Öläquivalent steigen. Gewinne will Petrobras schon bei einem Preis für die Sorte Brent von 30 Dollar schreiben. Aktuell liegt die Ertragsschwelle noch bei 43 Dollar. Ein Barrel Brent kostet zurzeit 67 Dollar.

Aktientipp: K+S - Licht am Ende des Stollens

2013 versetzte das Platzen des Exportkartells der russischen Uralkali mit der weißrussischen Belaruskali den globalen Kalimarkt in einen Schockzustand. Die künstlich hoch gehaltenen Kalipreise ließen sich angesichts weltweiter Überkapazitäten und des Markteintritts neuer Wettbewerber nicht mehr halten. Der Aktienkurs des Kasseler Düngemittelproduzenten K+S brach ein, die Aktie flog aus dem Dax. Inzwischen sehen die K+S-Aktionäre wieder Licht am Ende des Stollens.

2017 dürfte die Wende eingeleitet haben. Der Umsatz wuchs um fünf Prozent auf 3,63 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um elf Prozent auf 577 Millionen Euro. Dass das Salzgeschäft, wie von einigen kurzfristig orientierten Investoren gefordert, nicht verscherbelt wurde, war richtig. Wahrgenommen wird K+S zwar als Hersteller von Auftausalz. Auf das stark vom Frost abhängige Geschäft entfällt aber nur ein Umsatzanteil von 16 Prozent. Rund ein Drittel steuern Industriesalze bei. Die Kunden aus der Landwirtschaft (Umsatzanteil 39 Prozent) versorgt K+S vor allem mit Spezial- und Premiumdüngern. Insgesamt erholen sich die Preise für Kalidünger seit 2016, in Euro gerechnet, durch den schwachen Dollar allerdings etwas gebremster.

Große Investitionen hat K+S abgeschlossen. Das neue Kalibergwerk im kanadischen Bethune hat die Produktion im Juni 2017 aufgenommen, die Probleme mit der Entsorgung von Salzabwässern aus der Kaliproduktion an der Werra sind gelöst. Von 2019 an stellt der Vorstand wieder positive freie Mittelzuflüsse in Aussicht. Dann geht es verstärkt an den Schuldenabbau. Aktuell liegen die Nettoschulden noch beim 7,2-Fachen des Ebitda.

Mineraldünger steigern die Produktivität eines Feldes um das Vierfache. Die Agrarpreise sind zuletzt gestiegen. Das verbessert die Einkommen der Landwirte und schafft Anreize, mehr Dünger von K+S einzusetzen.

Aktientipp Smurfit Kappa und Fondstipp DWS Deutschland

Aktientipp: Smurfit Kappa - Amerikanischer Angreifer legt wohl nach

Die amerikanische International Paper (IP), neben der chinesischen Nine Dragons weltgrößter Papierhersteller, will den irischen Konkurrenten Smurfit Kappa übernehmen. Bisher bietet IP je Aktie 36,46 ...

