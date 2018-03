Lieber Leser,

zuletzt war zu beobachten, dass Bitcoin und Co. im nachmittäglichen US-Handel eher unter Druck standen und dann im nächtlichen asiatischen Handel hochgekauft wurden. Heute war das genau andersrum. So verkauften die Asiaten und die Amerikaner griffen in Kursschwäche zu. Prinzipiell kein schlechtes Zeichen!

Seitwärtsbewegung zwischen 8.400 und 9.200 US-Dollar

Alles in allem setzt sich damit die Seitwärtsbewegung (Konsolidierung) zwischen 8.400 und 9.200 US-Dollar ... (Sascha Huber)

