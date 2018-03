Nachdem wir vor ein paar Wochen unter anderem die Versicherungsbranche und den Biotech-Bereich dividendentechnisch unter die Lupe genommen haben, wird es nun Zeit, ein neues Segment in den Fokus zu rücken. Daher haben wir heute im Gepäck: Das weite Feld der Chemie.



Hol also besser deinen Chemie-Baukasten aus dem Schrank und stell dein Dividenden-Sparschwein bereit. Mal sehen, was BASF (WKN: BASF11), Fuchs Petrolub (WKN: 579040) und Lanxess (WKN: 547040) uns hier zu bieten haben:

1) BASF

Legen wir zunächst unser Augenmerk auf die Aktie von BASF. Wie das Unternehmen jüngst erst verkündet hat, plane man für das Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...