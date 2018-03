Es gibt ein altes Sprichwort: ?Manchmal ist die Heilung schlimmer als die Krankheit.? Für Gilead Sciences (KN:885823) könnte dieses Sprichwort Wirklichkeit werden.



Gilead kündigte kürzlich Ergebnisse einer präklinischen Studie an, in der eine Kombination zweier experimenteller Medikamente getestet wurde, die letztlich fast die Hälfte aller HIV-infizierten Affen heilten, die sie einnahmen. Eines der Medikamente, GS-9620, befindet sich derzeit in einer frühen klinischen Studie und Gilead hat nun GS-9722, ein Derivat des anderen Medikaments in der Combo, in die Humanmedizin überführt.



Das große Biotech-Unternehmen hat sich immer wieder für eine Heilung von HIV eingesetzt. Aber mit seinen HIV-Therapien, die im letzten Jahr ...

