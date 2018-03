EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will nicht weiter am Einstimmigkeitsprinzip festhalten. Damit ist er nicht der Einzige.

Das Auswärtige Amt unterstützt den Vorstoß des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, bei außenpolitischen Fragen nicht länger am Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Union festzuhalten. "Das Einstimmigkeitsprinzip bietet denjenigen, die von außen den Spaltpilz in die EU treiben wollen, ein leichtes Spiel", sagte der für Europa-Themen zuständige Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), dem "Spiegel".

Auch der außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, ...

