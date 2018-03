Liebe Leser,

geht der E.ON-Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg nun die Luft aus? Oder ist die Korrektur der vorigen Handelstage einfach der Tatsache geschuldet, dass es vom Gesamtmarkt gemessen am DAX Gegenwind gab? Das ist derzeit die Frage. Daneben wird es natürlich spannend, wie es mit den Plänen im Hinblick z.B. auf Innogy weitergeht. Bekanntlich soll das Paket, das RWE derzeit noch an Innogy hält, an E.ON gehen. Da geht es um 76,8% der Innogy-Aktien. Darüber hinaus will E.ON die Innogy-Aktien ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...