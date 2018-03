Die überlebenden Schüler des Massakers in Parkland geben keine Ruhe. Tausende Menschen zeigen ihre Solidarität.

Mehr als einen Monat nach dem Schulmassaker in Florida haben sich Abertausende überwiegend junge Menschen in Washington versammelt, um gegen Waffengewalt zu demonstrieren. Die Polizei erwartete zu dem "Marsch für unsere Leben" (March For Our Lives) insgesamt mindestens eine halbe Million Teilnehmer - das wäre eine der größten Protestveranstaltungen in der US-Hauptstadt in der jüngeren Geschichte. Schon Stunden vor Beginn der zentralen Kundgebung versammelten sich zwischen Weißem Haus und Kapitol Tausende Menschen mit Plakaten und Transparenten.

Kundgebungen waren auch in anderen US-Städten wie New York und Philadelphia geplant. Weltweit gab es Solidaritätsaktionen, vereinzelt auch in Deutschland. US-Präsident Donald Trump hielt sich nicht in Washington auf: Er verbrachte das Wochenende auf seinem privaten Luxusanwesen Mar-a-Lago. Organisiert wurde die Veranstaltung in der US-Hauptstadt von Schülern der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in Florida. Dort hatte ein 19-Jähriger am 14. Februar 14 Jugendliche und drei Erwachsene ...

