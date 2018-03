Liebe Leser,

die Daimler-Aktie wies am Freitagmittag einen Wochenverlust von 4,6 % auf. Damit testete sie aktuell den 100-Wochen-Durchschnitt von oben an. Der 200-Wochen-Durchschnitt wurde bereits wieder unterschritten. Da die beiden Wochen-Durchschnitte jedoch mehr seitwärts als in eine Richtung weisen, bieten sie derzeit keine zuverlässigen Signale. Dennoch, kurzfristig betrachtet könnte ein Unterschreiten des 100-Woche-Durchschnitts zwar keinen neuen Abwärtstrend besiegeln, aber zumindest ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...