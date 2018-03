Für den Dax steht eine entscheidende Woche an. Wenn der Index unter die Marke von 11.800 Zählern fällt, könnte es weiter abwärts gehen.

Es war schon wieder eine Aktienwoche zum Vergessen. Gerade erst hatten sich die Börsen ein wenig von den amerikanischen Inflations- und Zinsängsten erholt - und wurden rasch wieder von neuen Sorgen überrollt. Die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China hat den Dax in der vergangenen Woche gut vier Prozent einbrechen lassen. Am Freitag fiel Deutschlands Leitindex im Tagestief auf bis zu 11.826 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Auch an der Wall Street und an Asiens Börsen ging es deutlich bergab.

Entscheidend ist für Bernd Hardtmann beim Dax jetzt, ob die Marke von 11.800 Punkten hält. Wenn nicht, erwartet der Leiter Investement Research bei der VP Bank in Liechtenstein einen "sogenannten wash-out, also eine emotionale Verkaufsreaktion. An den Märkten würde sich Panik ausbreiten und Verkäufe immer neue Verkäufe nach sich ziehen. Das könnte den Dax sogar unter 11.000 Punkten fallen lassen, meint Hardtmann. Auch Christian Schmid, der bei der Helaba die Märkte aus charttechnischer Sicht beobachtet, ist skeptisch. Anleger sollten sich zurückhalten, gemäß der Börsenregel: "Greife nie in ein fallendes Messer." Dabei hält er zunächst einen Rückschlag in den Bereich von 11.480 Punkten beim Dax für möglich. Schon das würde einen Verlust von weiteren drei Prozent bedeuten.

Dabei sind die bisherigen Verluste an der Börse nach Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...