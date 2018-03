Berlin (ots) - Wer auf einen hoffnungsvoll stimmenden Beweis gewartet hat, dass Amerika so viel mehr und besser ist als das tägliche Schauer-Programm im Weißen Haus, der wurde am Sonnabend in Washington belohnt. Hunderttausende folgten dem Aufruf der jungen Überlebenden des Schul-Massakers von Parkland, um die gängigen Rituale nach Waffengewalt-Exzessen zu durchbrechen. Hier wächst eine bemerkenswert artikulierte Generation von Erst-Wählern heran, denen der Zynismus der Älteren abgeht, die sich mit dem täglichen Sterben abgefunden haben, das nur durch eines begünstigt wird: sträflich laxe Verfügbarkeit von Waffen. Noch kann man nicht genau sagen, was die Schülerproteste tatsächlich bewirken. Aber die Vergangenheit macht Mut. Nach Vietnam und schwarzer Bürgerrechtsbewegung ist es höchste Zeit, dass in Amerika wieder die Jugend den Weg weist.



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de