In der Kalenderwoche 12 (KW12) vom 19. bis 23. März 2018 platziert die Deutsche Rohstoff AG eine Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro am Kapitalmarkt. Der "Wandler" wurde bei einem Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 Euro ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Der Emissionserlös soll für die umfassende Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft im Öl & Gas Bereich in den USA verwendet werden. Auch die EYEMAXX Real Estate AG wirft eine weitere Unternehmensanleihe in den Ring. Demnach soll die neue Anleihe 2018/23 ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Millionen Euro haben und jährlich mit 5,50% verzinst werden. Die Anleihen-Mittel sollen zur Umsetzung von Immobilienprojekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Studentenapartments dienen. Ein öffentliches sowie privates Angebot ist ab Mitte April geplant.

"Stark befriedigende Bonität" - die Creditreform Rating AG hat im Rahmen des Folgeratings das Unternehmensrating der Ferratum Oyj mit "BBB+" bestätigt. Der Ratingausblick ist stabil. Damit behält der finnische Fintech-Konzern weiterhin seinen Investment Grade-Status. Der Ferratum-Konzern befinde sich laut Ratinganalysten weiterhin auf einem stabilen Wachstumspfad und habe die vorhandenen Produkte auf weitere Regionen ausweiten können. Die Constantin Medien AG hat unterdessen die vollständige Rückzahlung ihrer bestehenden und am 23. April 2018 auslaufenden Unternehmensanleihe gesichert. Demnach erfolgt die Anleihen-Tilgung aus Mitteln der Teilveräußerung von Aktien der Highlight Communications AG. Die für die Periode 2017/2018 anfallenden Zinsen im Umfang von rund 4,55 Millionen Euro sollen aus vorhandener Liquidität beglichen werden. Der Medien-Konzern hat folglich sämtliche Finanzverbindlichkeiten getilgt und ist komplett schuldenfrei.

