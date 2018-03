Hamburg (ots) - Der Countdown läuft! Am 26. April wird das Schicksal der Galaxie besiegelt, wenn sich in "Avengers - Infinity War" die komplette Riege der Marvel-Superhelden dem furchtbaren Thanos gegenüberstellt. Für alle, die es nicht erwarten können, dieses Helden-Epos der Superlative auf der großen Leinwand zu sehen, startet CinemaxX am 26. März den Ticket-Vorverkauf. Getreu dem Motto "Mehr als Kino" können sich alle Fans der Avengers bereits jetzt die besten Tickets für die erste Spielwoche und auch für ausgewählte Vorstellungen in der Englischen Originalversion sichern. Tickets für "Avengers - Infinity War" gibt es unter www.cxx.de/avengers oder an den CinemaxX Kinokassen*.



Black Panther, Spiderman, Dr. Strange, Thor, Guardians of the Galaxy, Ironman und viele mehr - die Liste der Marvel-Superhelden ist lang. Am 26. April vereinen sie sich alle auf der Kinoleinwand im ultimativen Kampf um das Universum. Damit sich alle Fans bereits die besten Plätze für die ersten heiß ersehnten Vorstellungen sichern können, startet Deutschlands bekannteste Kinokette CinemaxX am 26. März ab 8:30 Uhr morgens* den Vorverkauf für "Avengers - Infinity War". In diesem Showdown der Superkräfte werden alle Marvel-Helden zu sehen sein, ein Action-Meisterwerk das kein Marvel-Fan verpassen darf!



Mehr zu "Avengers - Infinity War"



Um die Herrschaft über die gesamte Galaxie zu erlangen, sucht Thanos die sogenannten Infinity Stones, welche ihm unvergleichliche Macht verleihen. Diese Steine sind an den verschiedensten Orten versteckt und zwei von ihnen befinden sich bereits im Besitz der Avengers. Thanos plant alle Steine in einem Handschuh zu vereinen, um mit ihnen die Macht über das Universums erlangen. Um dies zu verhindern, bereiten sich die Avengers auf einen alles entscheidenden Kampf vor...



Tickets für "Avengers - Infinity War" gibt es an den CinemaxX Kinokassen* und auf www.cxx.de/avengers oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



(*Kinos öffnen zu ihren regulären Öffnungszeiten, die auf der Website zu finden sind)



